El fuerte oleaje que afecta el litoral peruano ha provocado daños en un tramo de la Costa Verde, a la altura de la playa Pampilla, en Miraflores. La fuerza de las olas erosionó parte de la base de la autopista y ocasionó la pérdida de aproximadamente medio carril, por lo que se dispuso el cierre de esa sección de la vía para evitar accidentes y reducir los riesgos para los conductores.

José Oviedo, gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Miraflores, advirtió que la erosión podría continuar avanzando hasta comprometer un segundo carril e incluso poner en riesgo la continuidad de un tramo de la autopista. Explicó que el mar ya destruyó una parte de la zona de Pampilla 1, donde no existía un muro de contención, y viene socavando el terreno que sirve de base a la infraestructura vial. La vía soporta el tránsito de más de 55.000 vehículos al día.

Ante esta situación, la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima (Emape) inició trabajos de protección mediante la colocación de estructuras para reducir el impacto de la erosión marina. Sin embargo, durante el reporte se observó que una parte de la vereda de acceso al puente peatonal también presentaba daños considerables y que las personas continuaban transitando por la estructura, pese al riesgo que representa el fuerte impacto de las olas.

La preocupación aumenta debido a que la Marina de Guerra del Perú advirtió que la intensidad del oleaje alcanzaría su punto máximo desde este viernes 27 de noviembre, con olas que podrían duplicar o triplicar su altura habitual. Ante este escenario, se cuestionó la falta de cierre del puente peatonal y se pidió adoptar medidas preventivas para proteger a los ciudadanos y evitar mayores daños en una de las principales vías de conexión de Lima.

CIERRAN RESTAURANTE EN BARRANCO

Un conocido restaurante ubicado en la Costa Verde, en el distrito de Barranco, tuvo que cerrar sus puertas debido a los fuertes oleajes anómalos que afectan el litoral de Lima. La fuerza del mar alcanzó el estacionamiento del establecimiento y provocó la acumulación de agua en sus instalaciones, por lo que los trabajadores procedieron a retirar a los comensales como medida preventiva. Asimismo, algunas personas que tenían reservas no pudieron ingresar al local.

Durante el reporte desde la zona, se observó cómo las olas impactaban contra las rocas y alcanzaban las áreas destinadas al estacionamiento y el tránsito peatonal. El agua también inundó parte del pasaje exterior del restaurante, mientras algunos curiosos se acercaban peligrosamente a la orilla y terminaban mojados por el fuerte impacto del mar. La situación obligó a restringir el ingreso al establecimiento y generó incertidumbre sobre la posibilidad de reanudar la atención al día siguiente.