Los conductores de los vehículos involucrados en el accidente de tránsito que provocó la muerte de una mujer en la avenida Argentina, en el Callao, permanecen detenidos mientras se realizan las investigaciones. La víctima viajaba como pasajera en un taxi que terminó aplastado entre dos tráileres. El fatal impacto ocurrió cuando uno de los camiones colisionó contra el automóvil, dejando a la mujer sin vida.

De acuerdo con las primeras evaluaciones, el factor humano habría sido uno de los principales desencadenantes del accidente. Sin embargo, las autoridades también investigarán las condiciones en las que permanecía detenido el tráiler involucrado. Según el Reglamento Nacional de Tránsito, el conductor debía colocar triángulos de seguridad a una distancia no menor de 50 metros para advertir a los demás vehículos sobre su presencia en la vía.

Tras el siniestro, vecinos y conductores de la avenida Argentina expresaron su preocupación por las constantes infracciones a las normas de tránsito. Algunos denunciaron que los vehículos pesados circulan a excesiva velocidad, realizan maniobras peligrosas y no respetan las señales. Otros conductores señalaron que las dimensiones de los camiones y la falta de visibilidad dificultan las maniobras, lo que incrementa el peligro para quienes transitan por esta zona.

INVESTIGAN ACCIDENTE

Mientras la Policía Nacional del Perú determina las responsabilidades en el accidente, los choferes del automóvil y del camión continúan detenidos en la unidad de tránsito del Callao. En paralelo, el caso ha reavivado el reclamo de los vecinos por una mayor fiscalización del transporte pesado y el cumplimiento de las normas de seguridad vial para evitar nuevas tragedias.