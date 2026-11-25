La inflación de noviembre podría registrar un nivel superior al de octubre, debido a las presiones sobre los precios que se mantienen en distintos sectores de la economía. Así lo advirtió el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, durante su participación en CADE Ejecutivos, donde indicó que los datos preliminares apuntan a un nuevo incremento y que esta tendencia podría prolongarse durante algún tiempo.

Velarde explicó que los efectos del fenómeno El Niño ya comenzaron a sentirse en las últimas semanas, principalmente en los precios de los alimentos. Señaló que las condiciones climáticas, como las sequías, las lluvias y los fuertes vientos, vienen afectando determinados productos. Como ejemplo, mencionó que el precio del trigo registró un incremento de 50 % en octubre, debido al impacto de los vientos.

Por otro lado, el titular del BCR destacó el desempeño de la inversión privada, que creció a una tasa de 15 % durante los primeros nueve meses del año. Asimismo, indicó que las actividades económicas no primarias, es decir, aquellas que no están vinculadas directamente con la pesca, agricultura y minería, registraron un crecimiento de 4,7 %, cifras que consideró positivas para la economía peruana.

EFECTOS CLIMÁTICOS

Finalmente, Velarde sostuvo que uno de los principales objetivos de la política económica es evitar que las presiones inflacionarias se extiendan a otros productos y servicios. En ese sentido, advirtió que el impacto del fenómeno climático todavía podría sentirse con fuerza en los precios de los alimentos, por lo que será necesario mantener la atención sobre su evolución en los próximos meses.