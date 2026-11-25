En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la ministra de la Mujer, María Seminario, advirtió sobre las preocupantes cifras de violencia e impunidad en el país. Según señaló, más de un millón de denuncias por violencia permanecen sin sanción, mientras que el 90 % de los agresores en el caso de Condorcanqui continúa en libertad.

Durante una actividad oficial en el Congreso, la titular del sector cuestionó la falta de respuesta de las autoridades frente a estos casos y alertó que el 75 % de la población peruana todavía presenta cierto nivel de tolerancia hacia la violencia, de acuerdo con las estadísticas citadas en su pronunciamiento.

Como parte de los anuncios, informó que el Ministerio de la Mujer proyecta inaugurar el próximo año un Hogar de Refugio Temporal en la provincia de Condorcanqui, destinado a recibir a mujeres víctimas de violencia sexual. La iniciativa busca evitar que las sobrevivientes tengan que regresar a entornos donde se encuentra su agresor.

CIFRAS

Asimismo, indicó que entre enero y octubre de este año se registraron 117 asesinatos de mujeres con características de feminicidio, según cifras del programa nacional Warmiñam, lo que representa un promedio aproximado de 12 víctimas al mes.