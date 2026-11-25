Un hombre identificado como Gabriel Zegarra Vásquez, de 45 años, fue asesinado a balazos dentro de su vehículo en el distrito de Villa El Salvador. El crimen ocurrió durante la tarde en la avenida Separadora Industrial, donde la víctima fue interceptada por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta. Según información preliminar, uno de los atacantes, quien viajaba como copiloto, habría realizado seis disparos contra el conductor, provocándole la muerte en el lugar.

De acuerdo con las primeras diligencias policiales, en la escena del crimen se encontraron seis casquillos de bala. La víctima, quien sería natural de Pucallpa, llevaba poco tiempo residiendo en esta zona del distrito. Tras el ataque, personal de Criminalística, efectivos de la comisaría de Villa El Salvador y representantes del Ministerio Público llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y proceder con el levantamiento del cuerpo.

Entre las hipótesis que se manejan sobre el móvil del asesinato figura un posible ajuste de cuentas relacionado con el tráfico de terrenos, debido a la presencia de organizaciones vinculadas a esta actividad en la zona. Asimismo, información policial preliminar señala que el vehículo de la víctima habría sido utilizado en operaciones relacionadas con estas bandas criminales. También se informó que Zegarra Vásquez registraba una investigación por lesiones graves, correspondiente al año 2019.

INVESTIGAN ATAQUE

La Policía Nacional del Perú continuará con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del homicidio e identificar a los dos atacantes. Como parte de las diligencias, el vehículo será trasladado a la comisaría de Villa El Salvador y se recopilarán las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores, que podrían contribuir a establecer la ruta de escape de los responsables.