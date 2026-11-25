Un hombre identificado como Kevin Salas fue detenido en el Callao por su presunta participación en el asesinato de Cristian Oxas, de 50 años, quien fue atacado con un arma blanca mientras descansaba en una berma central, a plena luz del día, en el cruce de las avenidas Alameda y Santa Rosa.

La víctima, quien tenía una discapacidad moderada y se dedicaba a limpiar vehículos en la zona, acostumbraba descansar bajo un árbol. Tras el ataque, sus pertenencias quedaron en el lugar y uno de sus perros permaneció junto a su cuerpo.

Las cámaras de seguridad municipales registraron el hecho y permitieron activar un operativo de cerco con apoyo de la Policía Nacional, logrando la captura del presunto atacante minutos después. Según el gerente de Seguridad Ciudadana del Callao, el general Mario Arata, el sospechoso se habría acercado por detrás a la víctima y la atacó con un arma blanca, provocándole heridas mortales.

MÁS INVESTIGACIONES

Además, Kevin Salas es investigado por su posible vinculación con otro asesinato ocurrido un día antes en la avenida Morales Duárez, a pocas cuadras del primer crimen. En ese caso, Sulio Alvarado, de 71 años, habría sido atacado mientras se encontraba sentado en los exteriores de una bodega, donde acostumbraba tomar una gaseosa y resolver sus pupiletras.