Una recién nacida de cinco días fue trasladada de emergencia a Lima luego de que su madre, identificada como Samara, de 21 años, falleciera a causa del dengue en Chimbote, región Áncash. La pequeña también se encuentra contagiada con esta enfermedad y presenta un estado crítico, por lo que los familiares y las autoridades gestionaron su evacuación hacia un establecimiento de mayor capacidad de atención.

El nacimiento de la menor se produjo mediante una cesárea de emergencia, intervención que fue realizada por los médicos para intentar salvarle la vida. Sin embargo, la madre no logró ser trasladada a Lima debido a la gravedad de su estado de salud y falleció durante la tarde en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón. La familia confirmó que la prioridad ahora es conseguir la recuperación de la bebé.

El traslado se realizó en una ambulancia proporcionada por el Gobierno Regional de Áncash, con destino al Instituto Nacional de Salud del Niño, ubicado en el distrito limeño de Breña, donde se consiguió una cama para la pequeña. La acompañó su abuela materna, Marta, quien decidió viajar con ella y no participar en el velorio de su hija. Según lo previsto, el recorrido desde Chimbote hasta Lima tomaría entre seis y siete horas.

PIDEN APOYO DE LAS AUTORIDADES

Mientras tanto, los familiares de Samara permanecerán en Chimbote para participar en el velorio y sepelio de la joven madre, quien tenía 21 años y acababa de tener a su primera hija. Sus familiares solicitaron el apoyo de las autoridades nacionales y pidieron a la población acompañarlos con sus oraciones, mientras mantienen la esperanza de que la recién nacida pueda recibir atención especializada, superar la enfermedad y regresar a casa.