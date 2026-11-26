El cierre de un carril de la Costa Verde, en Miraflores, viene generando intenso tráfico vehicular. La restricción comprende el tramo entre las bajadas San Martín y Armendáriz.

La medida responde a los daños ocasionados por anteriores oleajes anómalos en la vía cercana al mar. Se instalaron barreras y cintas de seguridad para impedir el paso por las zonas afectadas.

Pronostican oleajes más intensos hasta el sábado

Aunque el mar se encontraba relativamente calmado durante el reporte, se prevé que las olas alcancen hasta tres metros este viernes y sábado. La intensidad disminuiría el domingo 29 de noviembre.

Personal municipal orienta a conductores y peatones para evitar que ingresen a los sectores restringidos. La recomendación también alcanza a quienes realizan actividades deportivas o recreativas cerca del litoral.

Las autoridades también evalúan nuevas medidas para prevenir riesgos ante el incremento del oleaje. Mientras tanto, se recomienda a los conductores tomar rutas alternas y a los visitantes evitar acercarse a las zonas restringidas hasta que mejoren las condiciones del mar.