A 72 días del presunto abuso sexual que habría ocurrido en una cúster y que involucra a escolares del Liceo Naval, este miércoles se realizó una inspección pericial al vehículo dentro del Centro Juvenil Maranguita, en San Miguel. La diligencia estuvo a cargo del personal de Criminalística de la Policía Nacional.

Durante el procedimiento, los especialistas verificaron las dimensiones del vehículo, el tamaño de los asientos, la cantidad de filas y otras características de la unidad, con el objetivo de contrastar las versiones brindadas por los involucrados en la investigación. El vehículo llegó aproximadamente una hora antes de la diligencia, programada para las 9:30 de la mañana, por un acceso distinto al ingreso habitual del centro juvenil.

El abogado Gerardo Mesa, defensor de uno de los escolares investigados, señaló que la inspección permitirá conocer con mayor precisión las características del vehículo y las posibles posiciones de las personas involucradas. Sin embargo, consideró que la diligencia se realizó tardíamente, debido al tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos.

El letrado precisó que esta diligencia corresponde a una inspección técnica y no a una reconstrucción de los hechos. Indicó que esta última se realizará posteriormente, en una fecha aún pendiente de programación, con la participación de las partes involucradas. Asimismo, confirmó que participaron abogados de los investigados y de la parte agraviada, sin que se registraran incidentes durante el procedimiento.

DILIGENCIAS PENDIENTES

Como parte de las diligencias pendientes, se programó para el día siguiente la ampliación de las declaraciones de dos investigados. Mientras tanto, aún se espera la fecha para la reconstrucción de los hechos, que permitirá continuar con el esclarecimiento del caso.