Un adulto mayor falleció tras ser atropellado por una motocicleta conducida por un efectivo policial en San Juan de Miraflores. La familia de la víctima denuncia que el agente fue liberado tras permanecer detenido y cuestiona las circunstancias del accidente, así como la falta de avances en las investigaciones.

Según el testimonio de los familiares, el hombre salió por la mañana a comprar pan cuando fue embestido por la motocicleta. Tras el impacto, fue trasladado a un hospital, donde quedó en estado vegetativo y posteriormente falleció.

Uno de sus hijos señaló que el policía se comunicó con su madre para informarle que había salido de la comisaría luego de cumplirse las 48 horas de detención. Además, denunció que el efectivo habría ofrecido depositar 500 soles y enviar otros 250 soles por Yape como parte de sus disculpas, propuesta que generó indignación en la familia.

PIDEN ACELERAR LAS INVESTIGACIONES

La familia indicó que recién después del velorio recibió una comunicación de la Fiscalía, pero hasta el momento no tendría información concreta sobre el avance del caso ni sobre el paradero del efectivo, quien permanece en libertad. Los familiares exigen que las autoridades aceleren las investigaciones.