Una persecución de aproximadamente seis cuadras se registró en el distrito de Surco, luego de que un conductor intentara evadir a la Policía y al personal de serenazgo tras un accidente de tránsito. El hombre realizó parte de la fuga en reversa, poniendo en riesgo a otros conductores y peatones.

Cuando los agentes lograron seguirlo hasta una vivienda, el sujeto ingresó al inmueble y se resistió a la intervención. Durante el operativo, habría agredido a un efectivo policial y lanzó objetos personales mientras reclamaba por su detención.

Serenazgo utilizó una pistola eléctrica para reducirlo

Ante la resistencia del conductor, un agente de serenazgo empleó una pistola de electrochoque para reducirlo. Luego, el hombre fue intervenido y trasladado a la comisaría correspondiente.

De acuerdo con el reporte, el incidente se originó tras un accidente que dejó daños materiales. Las razones por las que el conductor intentó escapar todavía son materia de investigación y deberán ser esclarecidas por las autoridades.