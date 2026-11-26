Las playas comprendidas en la disposición son Los Delfines, Pampilla I y II, Waikiki, Makaha, Redondo I y II, Estrella y Tres Picos.

La Municipalidad de Miraflores anunció la restricción temporal del acceso y la permanencia de personas en nueve playas del distrito debido a los oleajes anómalos que afectan el litoral peruano. La medida regirá desde las 00:00 horas del viernes 27 de noviembre hasta las 05:00 horas del domingo 29.

Las playas comprendidas en la disposición son Los Delfines, Pampilla I y II, Waikiki, Makaha, Redondo I y II, Estrella y Tres Picos. La comuna indicó que la medida busca prevenir accidentes y proteger la integridad de vecinos, visitantes y bañistas ante las condiciones extraordinarias del mar.

La decisión fue adoptada tras el Aviso Especial de Oleaje N.° 50-26 emitido por la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú. Para hacer cumplir la disposición, personal de Serenazgo, Fiscalización y Gestión del Riesgo de Desastres, en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía de Prevención del Delito, realizará labores de vigilancia y control.

ALERTA DE OLEAJES ANÓMALOS

La alerta por oleajes anómalos se extiende a todo el litoral peruano, desde Tumbes hasta Tacna. Según las previsiones de la Marina, el tramo comprendido entre Chancay y San Juan de Marcona, que incluye Lima, registrará un incremento del oleaje de moderado a fuerte desde la tarde del viernes, con una disminución progresiva durante el sábado y condiciones ligeras para el domingo.