Las altas temperaturas que soporta Lima también generan preocupación por la seguridad en las calles. Ante la sensación térmica que llegó a los 37 °C, muchos conductores optan por abrir las ventanas de sus vehículos para aliviar el calor, una situación que es aprovechada por delincuentes para cometer robos al paso.

Según los testimonios de taxistas y usuarios, los asaltantes aprovechan la congestión vehicular y los semáforos en rojo para acercarse a los automóviles, romper las lunas y sustraer celulares, carteras y otros objetos de valor. Entre los puntos señalados figuran las avenidas Caquetá, Angamos, Benavides y República de Panamá, además de algunas calles de La Victoria.

Taxistas alertan sobre zonas con mayor incidencia de robos

Los conductores manifestaron su preocupación por la inseguridad y señalaron que deben mantener las lunas parcialmente cerradas para reducir el riesgo de ser víctimas de estos ataques, pese al intenso calor. También cuestionaron la falta de vigilancia policial en algunos sectores.

De acuerdo con la cifra mencionada en el reportaje, OSIPTEL habría reportado alrededor de 3700 robos de celulares al día bajo estas modalidades. Para los taxistas, estos hechos representan una amenaza adicional, pues pueden perder tanto sus pertenencias como herramientas necesarias para realizar su trabajo.