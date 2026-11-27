Esta mañana se informó de un brutal ataque armado a un vehículo con la intención de robar a sus ocupantes y algo que llama mucho la atención que frente a los impactos de bala es que el vehículo particular se encontraba blindado.

Un grupo de delincuentes armados interceptó y atacó a balazos a la camioneta blindada en la Costa Verde, a la altura de la subida Santa Rosa, en el distrito de La Perla, Callao.

El blindaje les salvó la vida

El tipo de blindaje resistió el ataque protegiendo a los ocupantes que lamentablemente frente a la desesperación abrieron las puertas y fueros desojados de sus objetos de valor.

Los atacantes sustrajeron una maleta y bolsos; según las primeras versiones de las víctimas y reportes preliminares, transportaban joyas, aunque el monto y la versión aún son materia de investigación policial.

Un auto blindado es un vehículo modificado o fabricado con materiales balísticos y refuerzos estructurales para proteger a sus ocupantes frente a disparos de armas de fuego y ataques.

En esta nota conozca las opciones para blindar los vehículos particulares, como la instalación de fibras de aramida (como Kevlar), acero balístico o materiales compuestos en puertas, techo, piso, columnas y pared de fuego, junto con vidrios laminados blindados.