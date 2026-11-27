El Ministerio de Salud (Minsa) y el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú) han advertido sobre el riesgo de incremento de casos asociado a las altas temperaturas y las condiciones climáticas vinculadas al fenómeno El Niño.

Autoridades hospitalarias de distintas zonas del país, como Tingo María y Sullana, han advertido sobre limitaciones presupuestarias y de capacidad de respuesta para atender los casos de dengue, incluidos cuadros graves en menores.

Ante esta situación, llegó a Lima el director del hospital de Tingo María para denunciar la falta de respaldo frente al brote de dengue en su jurisdicción.

Falta de apoyo ante el dengue

El director del Hospital de Tingo María, Ricardo Díaz Bardales, ha denunciado la falta de apoyo, presupuesto y personal ante el incremento de casos de dengue en la provincia de Leoncio Prado y zonas aledañas, llevando el reclamo a Lima.

Se ha advertido la necesidad urgente de médicos infectólogos, biólogos y más profesionales de la salud. Incluso áreas habilitadas, como Cuidados Intermedios, han enfrentado limitaciones para operar a plena capacidad por falta de personal

Cabe señalar que, el hospital ha reportado saturación en sus camas destinadas a dengue y la llegada constante de pacientes referidos desde otros establecimientos como Aucayacu.