Representantes de distintos gremios de salud denunciaron una serie de deficiencias en el Hospital Daniel Alcides Carrión, en el Callao. Entre los problemas reportados figuran la falta de oxígeno y medicamentos, así como equipos y servicios que no estarían funcionando adecuadamente.

Vilma Casani, secretaria general del hospital y representante de una federación regional de trabajadores de salud, afirmó que las cinco plantas de oxígeno se encuentran colapsadas. También indicó que la lavandería permanece cerrada desde hace 15 días, situación que habría ocasionado problemas con la disponibilidad y conservación de la ropa hospitalaria.

Trabajadores alertan sobre fallas en distintos servicios

Casani también mencionó que varios ascensores están malogrados y cuestionó que algunos pacientes deban adquirir sus medicamentos en establecimientos externos. Como ejemplo, relató el caso de una persona internada en cuidados intensivos que no habría podido conseguir un fármaco en la farmacia del hospital. Según su testimonio, esta situación representa un gasto diario para las familias.

Por su parte, Enma Vázquez, representante de la central telefónica, denunció que más de 50 anexos se encuentran averiados y que algunos trabajadores habrían recibido indicaciones para utilizar sus propios teléfonos ante la falta de equipos. Además, expresó su preocupación por la reducción de las guardias laborales. Los gremios solicitaron la intervención de las autoridades para atender las deficiencias reportadas.