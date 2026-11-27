Al menos siete delincuentes armados interceptaron y balearon una camioneta blindada en la subida Santa Rosa, en la Costa Verde del Callao. Durante el ataque, dos personas resultaron heridas y los delincuentes lograron llevarse varias maletas. El violento asalto, registrado en una zona de alto tránsito, vuelve a poner bajo la lupa la capacidad de respuesta de la Policía Nacional frente a bandas que actúan de manera coordinada y con armas de fuego.

El abogado y exministro del Interior Cluber Aliaga analizó las imágenes y advirtió que la forma en que actuaron los delincuentes evidencia un alto nivel de planificación y organización. Según explicó, no se trataría de un grupo improvisado, sino de una estructura criminal que habría realizado seguimiento previo a sus víctimas y definido tanto el lugar del ataque como la ruta de escape. “Claramente se nota que hay planificación, hay organización, hay asignación de tareas”, sostuvo.

Aliaga explicó que este tipo de organizaciones suele distribuir funciones entre varios integrantes. “Normalmente actúan en tres capas”, señaló, al referirse a los delincuentes que ejecutan el ataque, los grupos de apoyo y quienes cumplen la función de “campana” para alertar sobre la presencia policial. A partir de las imágenes difundidas, estimó que en el operativo pudieron participar numerosos integrantes, incluso quienes permanecieron fuera de la escena principal para facilitar la fuga.

EXMINISTRO CUESTIONA ESTRATEGIA POLICIAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

El exministro del Interior sostuvo que los operativos tradicionales de control y rastrillaje resultan insuficientes frente a bandas organizadas. “Para la delincuencia organizada necesitamos más inteligencia operativa criminal y necesitamos más investigación criminal”, afirmó. En ese sentido, consideró necesario recurrir a informantes, confidentes y otras fuentes de inteligencia que permitan identificar a quienes integran estas estructuras criminales.

Aliaga también cuestionó la respuesta policial y de serenazgo después del asalto. Señaló que en la zona existen cámaras de seguridad, vehículos y personal destinados a la vigilancia, por lo que debería existir un sistema de monitoreo capaz de alertar rápidamente sobre la ruta de fuga de los delincuentes. “Se supone que hay un trabajo coordinado entre el serenazgo y la policía en función de prevención”, sostuvo, aunque reconoció que la respuesta no habría funcionado en este caso.

Finalmente, Aliaga planteó que la Policía Nacional debe conformar un equipo especializado para revisar las cámaras del lugar del ataque y todo el trayecto utilizado durante la fuga, además de recurrir a informantes y fuentes penitenciarias para identificar a los responsables. “Lo importante es desarticularla. Solamente ahí podemos decir que estamos teniendo logros efectivos en la lucha contra la criminalidad”, sostuvo. Según explicó, detener únicamente a algunos integrantes no garantiza el fin de una organización criminal, porque estas estructuras pueden reemplazar rápidamente a sus miembros.