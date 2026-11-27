La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC) intervino más de 300 armas de fuego con licencias vencidas durante un operativo realizado en el Callao. La medida busca evitar que este armamento permanezca en manos de personas que no cuentan con autorización vigente.

Un vocero de la entidad explicó que las licencias para portar armas tienen una vigencia de tres años y que, una vez vencidas, los usuarios disponen de un plazo de 90 días para renovarlas. Si no cumplen con este trámite, la autorización puede ser cancelada por pérdida de vigencia.

¿Qué ocurre con las armas si la licencia está vencida?

Tras la cancelación del permiso, el propietario tiene un plazo de 15 días para realizar el internamiento voluntario del arma en una sede de SUCAMEC. Luego puede iniciar un nuevo procedimiento para obtener la licencia y la tarjeta de propiedad, documentos necesarios para mantener el armamento en regla.

Asimismo, quienes ya no deseen conservar un arma pueden solicitar su internamiento definitivo, un trámite gratuito. La entidad precisó que, después de este procedimiento, el armamento puede ser declarado en abandono y destinado a donación o destrucción, según su estado. También es posible transferirlo a otra persona, siempre que el comprador cuente con una licencia vigente y cumpla con los requisitos correspondientes.