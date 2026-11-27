Dos personas quedaron heridas tras el violento ataque registrado la mañana de este viernes en la Costa Verde, especificamnete en la subida Santa Rosa, en La Perla. Se trata de un hombre de 29 años, de nacionalidad india, y una mujer peruana de 35 años, ingeniera, quienes viajaban en una camioneta blindada rumbo al aeropuerto cuando fueron interceptados. Ambos fueron trasladados a la clínica San Judas Tadeo, en San Miguel, donde permanecen estables.

El hombre de nacionalidad india presentó una herida de bala que, según el reporte, no sería de consideración. La mujer, en cambio, presentó múltiples heridas por arma de fuego. Tras ser atendidos, ambos permanecieron bajo diligencias policiales. Efectivos de la División de Robos llegaron hasta la clínica para recoger información y tomar declaraciones relacionadas con lo ocurrido.

Un tercer protagonista de la escena continúa sin ser identificado. Se trata del conductor del primer vehículo interceptado por los delincuentes, quien, según la información policial recogida en el informe, habría cumplido funciones de seguridad para las dos víctimas. Las autoridades aún no han establecido su paradero y tampoco se ha confirmado plenamente su identidad. Las imágenes muestran que este primer vehículo fue reducido antes de que los delincuentes concentraran su ataque contra la camioneta blindada.

LA RUTA DE ESCAPE HABRÍA SIDO PLANIFICADA

Después del ataque, los delincuentes utilizaron varios vehículos para abandonar rápidamente la zona. De acuerdo con la reconstrucción presentada en el informe, habrían tenido tres posibles rutas de escape: dirigirse hacia el Callao por la avenida La Paz, avanzar por la misma vía en dirección a San Miguel o utilizar la avenida Santa Rosa hacia el óvalo La Perla. Esta última aparece como la ruta más probable, según la información recogida durante la investigación.

La investigación también busca reconstruir el recorrido mediante las cámaras de videovigilancia instaladas en la avenida Santa Rosa, tanto de la Municipalidad del Callao como de establecimientos privados. El objetivo es establecer hacia dónde se desplazaron los vehículos utilizados por los delincuentes y determinar si posteriormente realizaron cambios de unidad para dificultar su identificación.

¿QUÉ SE ROBARON?

Las víctimas de este violento asalto en la Costa Verde tendrían vínculos con una empresa dedicada a la exportación de metales y minerales metalíferos, identificada como BALAJI SAC. El antecedente que ahora vuelve a ser materia de investigación se remonta a agosto de 2021, cuando esta empresa fue víctima de un millonario robo cerca del aeropuerto. En aquella oportunidad, delincuentes vestidos de policías, utilizando fusiles y pistolas, se llevaron un cargamento de 15 kilos de oro.

Hasta el momento se desconoce, qué se llevaron los delincuentes. ante esta interrogante, los familiares señalaron ante la prensa que las víctimas llevaban maletas con ropa y que les habían sustraído equipaje con prendas de vestir. Mientras la Policía continúa recopilando imágenes y evidencias en medio de cuestionamientos por la falta de una respuesta inmediata después de los disparos.