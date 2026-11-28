Dos ciudadanos de nacionalidad china fueron intervenidos en el aeropuerto internacional Jorge Chávez cuando trasladaban 67 ejemplares de fauna silvestre dentro de sus equipajes. El hallazgo se produjo durante un operativo realizado por personal del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y Aduanas.

Entre los animales rescatados se encontraron tarántulas, escorpiones y ciempiés. La vocera de Serfor, Cora Suárez, explicó que los ejemplares provenían de distintas zonas del país, entre ellas Loreto, Madre de Dios, Cajamarca y Junín.

Serfor estima en 100 mil dólares el valor de los ejemplares

De acuerdo con la representante de la entidad, los intervenidos se encargaban de recolectar los animales y trasladarlos para su posterior comercialización en China. El valor aproximado de los 67 ejemplares fue estimado en 100 mil dólares.

Suárez recordó que semanas atrás también se intervino a ciudadanos extranjeros que intentaban trasladar fauna silvestre hacia Alemania. Asimismo, pidió a la población no participar en el tráfico ilegal de especies y evitar la compra de animales obtenidos mediante esta actividad.