Según primeras informaciones, al menos cuatro heridos de distinta consideración dejó un accidente de tránsito registrado en la avenida Abancay, en el cruce con el jirón Cusco, en el Cercado de Lima.

Hasta cinco unidades de los bomberos atendieron la emergencia, reportada alrededor de las 10:00 a.m., según consigna la página web de la institución. El incidente generó gran congestión vehicular.

CHOCARON VIOLENTAMENTE

Según versiones preliminares, dos automóviles chocaron violentamente en la citada intersección, aunque las circunstancias del hecho no han sido establecidas por el momento.

Los heridos fueron derivados a nosocomios cercanos donde quedaron internados. El tránsito en la referida vía estuvo interrumpido mientras se realizaban las diligencias del caso.