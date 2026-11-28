Las altas temperaturas en Lima también afectan a quienes utilizan la Línea 1 del Metro de Lima. Aunque los vagones cuentan con aire acondicionado, algunos pasajeros aseguran que la sensación de calor persiste durante sus recorridos y solicitan una mayor refrigeración.

Varios usuarios señalaron que el sistema de climatización no resulta suficiente para aliviar el bochorno dentro de los trenes. Otros manifestaron que las condiciones se vuelven incómodas, especialmente durante los viajes con mayor cantidad de pasajeros.

Línea 1 proyecta ampliar su capacidad de transporte

La empresa informó que trabaja junto al Gobierno en un proyecto para incrementar su capacidad de transporte, que actualmente alcanza los 600 mil pasajeros diarios y que busca superar el millón de usuarios. La propuesta contempla incorporar más trenes, modificar estaciones y modernizar distintos componentes del servicio.

Además, para diciembre se prevé aumentar la frecuencia de los trenes ante el incremento de pasajeros, que podría acercarse al 20 %. El mayor flujo de usuarios se concentraría especialmente en zonas comerciales como Gamarra.