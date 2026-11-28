Un hombre identificado como Julio Barzola, de 45 años, fue asesinado alrededor de las 6:30 p. m. en el sector Alfonso Ugarte, en Pamplona, distrito de San Juan de Miraflores. La víctima se encontraba en los exteriores de su vivienda, donde se desarrollaba una actividad con familiares y visitantes.

Según el reporte preliminar, los responsables llegaron en una motocicleta. Uno de ellos descendió del vehículo, disparó contra Barzola y escapó junto a su cómplice con rumbo desconocido. El ataque ocurrió mientras se desarrollaba la actividad en el inmueble.

Policía investiga presunto ajuste de cuentas

Agentes de la comisaría de Pamplona 1 acordonaron la escena y esperaban la llegada de peritos de criminalística para realizar las diligencias. Hasta el momento del reporte, no se habían encontrado casquillos de bala y tampoco se había determinado cuántos disparos recibió la víctima.

Un familiar indicó que el asesinato podría estar relacionado con un presunto ajuste de cuentas por una disputa en el ámbito de construcción civil. Esta versión deberá ser investigada por la Policía. Además, una cámara de seguridad ubicada cerca del lugar podría aportar información para esclarecer el ataque.