El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, estimó que los trabajos de reconstrucción en la Costa Verde concluirán en un plazo de entre 15 y 20 días. Las labores buscan reparar los daños ocasionados por los recientes oleajes anómalos que afectaron la infraestructura del litoral.



Para ejecutar estas intervenciones, la Municipalidad Metropolitana de Lima destinó 10 millones de soles. Según explicó el burgomaestre, los recursos permitirán recuperar los espacios deteriorados y reponer las estructuras afectadas por la fuerza del mar.

Trabajos de recuperación en tres sectores de la Costa Verde

Las obras se realizan en La Pampilla, La Herradura y La Chira. En estos puntos se ejecutan acciones para recuperar la infraestructura dañada y reforzar las zonas expuestas al impacto del oleaje.



Reggiardo también señaló que se instalarán gaviones, estructuras que ayudarán a proteger los sectores intervenidos y reducir los efectos de la erosión. Las labores buscan evitar que el deterioro avance hacia otros tramos de la Costa Verde.