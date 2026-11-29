Mesa Redonda registra una importante afluencia de público debido al inicio de las compras por Navidad. Decenas de personas llegan hasta sus galerías y calles comerciales para encontrar los artículos necesarios para decorar sus viviendas y prepararse para las celebraciones de fin de año.

Durante un recorrido por el jirón Andahuaylas, se observó a numerosas familias recorriendo los establecimientos, mientras los comerciantes trasladaban sus productos e incluso ocupaban parte de las pistas para exhibir su mercadería. Los árboles navideños, nacimientos, esferas y otros adornos figuran entre los artículos más buscados.

Respecto a los precios, algunos compradores señalaron que se mantienen en niveles similares a los del año pasado y todavía resultan económicos. Durante el recorrido se encontraron árboles de Navidad de 2.50 metros a 250 soles, adornos desde 7 soles y árboles pequeños a 24 soles. Además, los comerciantes indicaron que los lazos grandes son una de las principales tendencias decorativas de esta temporada.

COMPRAS ANTICIPADAS

Sin embargo, la gran cantidad de visitantes dificulta el desplazamiento por algunos sectores del emporio comercial, debido a la circulación de carretas, compradores y mercadería. Ante la proximidad de las fiestas, se espera que la concurrencia aumente durante los próximos días, por lo que se recomienda realizar las compras con anticipación para evitar las aglomeraciones de última hora.