Acusan a Cecilia García de difundir números telefónicos de congresistas y asesores

La congresista de Podemos Perú, Cecilia García fue acusada por el secretario técnico de la Comisión de Economía Oleg Valladares de difundir su número celular en las redes sociales, provocando amenazas e insultos en su contra.

Valladares aseguró que recibió llamadas no deseadas y chats insultantes, tras una investigación concluyó que el número se hizo público a través de un descuido de la congresista García , quien compartió el número a través de una transmisión en vivo en Facebook, plataforma en la que mostró los número de los integrantes mientras informaba de la reprogramación de la sesión del grupo de trabajo.

Antes esta situación, la parlamentaria aseguró que no tuvo la intención de exponer el número telefónico. Sin embargo, la congresista no condenó las amenazas hacia el secretario técnico y los insultos a los parlamentarios. " Yo no soy responsable de que la población en redes sociales les pongan mil adjetivos, porque tampoco soy responsable de su actuación política", argumentó.