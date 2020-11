Ministro de Salud, Abel Salinas, advierte que será inevitable segunda ola del coronavirus

Todo parecer indicar que el coronavirus podría acompañarnos hasta por 3 años, así lo dio a conocer el ministro de Salud, Abel Salinas.

"Una pandemia suele durar dos o tres años. En ese tiempo, es posible que sí exista una segunda ola o un rebrote", indicó.

Al respecto, explicó que el virus del Covid-19 no ha terminado y que no terminará con la vacuna, pues las dosis tardarán en llegar, por lo que no se podrá vacunar a todas los personas.

En ese sentido, dijo que debemos seguir con el constante lavado de manos, uso de mascarilla y el cumplimiento del distanciamiento social.

Finalmente, aseguró que se viene coordinado con la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, y su equipo, para darle continuidad al trabajo que ya se venía realizando en favor de contener el incremento de casos de Covid-19.