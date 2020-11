Covid-19 en Perú: manifestaciones podrían incrementar los contagios

En los próximos días se conocerá si existe un aumento o no de los casos de coronavirus en nuestro país. Se trataría de un incremento en los contagios de la COVID-19, tras las manifestaciones registradas en nuestro país durante los últimos días.

En algunas protestas se evidenció cómo no se cumplieron los protocolos de bioseguridad establecidos por las autoridades sanitarias para evitar posibles contagios. Algunos manifestantes no usaban correctamente la mascarilla y no respetaban el distanciamiento social. La situación podría complicarse ya que el riesgo es alto.

¿QUÉ SUCEDIÓ EN ESTADOS UNIDOS?

Sin embargo, en Estados Unidos, durante las marchas antirracistas no se registraron incrementos significativos de contagios ni hospitalizaciones de pacientes infectados de la COVID-19.

Cada país enfrenta una realidad diferente por lo que las autoridades recomiendan no bajar la guardia y seguir cumpliendo las medidas de bioseguridad para evitar contagios.