Juliaca: mujer es enmarrocada con su bebé en brazos a una silla de Terminal Terrestre

¡Indignante! En la ciudad de Juliaca (Puno), la Policía enmarrocó a una madre de familia a una silla del Terminal Terrestre de Juliaca, donde también se ubica la comisaría, pese a tener a su bebé en brazos.

Se trata de Emilia Coaquira (41), quien denunció públicamente su detención por parte del personal de la comisaría de San Miguel, luego de ser intervenida cuando su ex pareja la acusó de agresión.

“Desde el lunes estoy detenida, estuve hasta las 10 de la noche, un policía vino y me acomodó en su oficina y a las cinco de la mañana me volvieron a sacar y enmarrocar aquí con mi hijo, yo no tengo familia, a nadie aquí”, contó la mujer.

Según dijo Coaquira, su expareja, Segundino Huayapa Hancco, cogió una piedra y se golpeó el mismo en la cabeza. Este presunto caso de abuso policial se hizo público gracias a las mujeres integrantes de las rondas campesinas.