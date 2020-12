Representante de gremios agroindustriales: “huelga es delicada y compleja”

Rosario Bazán, representante de los gremios agroindustriales de La Libertad, manifestó que la situación de la protesta agraria “es delicada y compleja”. Dijo que se ha visto violencia en las protestas que están escalando de manera rápida e inusual en el norte a diferencia de otras zonas del Perú. “Los trabajadores cuentan con nuestro respeto; sin embargo, lo que se ve aquí son personas que atacan sin promover el diálogo y entendimiento por medio de sus empresas”, aseguró.

Explicó que algunos protestantes tendrían un objetivo diferente al descontento laboral y, en realidad, buscaría generar el caos en el Perú basados en una serie de situaciones que no reflejan la verdad. “Existen empresas informales que abusan y no respetan el derecho de los trabajadores. Condenamos el accionar de las empresas que no respetan los derechos de los trabajadores, pero no pueden colocar en el mismo lugar a todas las empresas agroindustriales”, señaló Bazán.

SOLUCIÓN AL PARO

La vocera de los gremios agroindustriales indicó que la propuesta para resolver esta delicada situación es que Sunafil pueda identificar cuáles son estas empresas que están trabajando de manera informal y que son abusivas para que sean castigadas por la ley.

Añadió, además, que la propuesta que quiere poner en marcha el Congreso perjudicaría aún más al trabajador agroindustrial, pues plantea reducir el jornal de 39 a 31 soles, por lo que el gremio está pidiendo al legislativo evaluar su propuesta.