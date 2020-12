Exministro Zamora reveló que Pfizer no quería responsabilizarse en caso de efectos secundarios

La pandemia del Covid-19 sigue avanzando en el país y por ahora no tenemos acceso a ninguna vacuna ni lo tendríamos en el corto plazo.

El estado peruano no logró garantizar un lote de vacunas del laboratorio Pfizer a pesar de que en setiembre había un preacuerdo con la empresa estadounidense por 9 millones 900 mil vacunas a un costo de 118 millones de dólares.

Al margen de los conflictos políticos que afectaron las negociaciones, según el exministro de Salud Víctor Zamora, entre noviembre y diciembre se debió firmar el contrato final, sin embargo, Pfizer incorporó en el nuevo documento dos cláusulas que no fueron conversadas en el preacuerdo.

Según Zamora, Perú habría tenido que pagar 20 millones de dólares como adelanto pero al ver estas cláusulas se prefirió dejar de lado el acuerdo.

¿No era este un momento en que el estado peruano debía tomar riesgos para no quedarse con las manos vacías como en la actualidad?

por otro lado, el ex ministro Zamora indicó que sí era necesario que el Congreso de la República apruebe el proyecto de ley enviado por el ex presidente Martín Vizcarra para garantizar la llegada de la vacuna y aseguró que sin dicha norma no tendríamos marco legal para la compra.