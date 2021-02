Francisco Sagasti: "Ya hemos sobrepasado a 80 mil compatriotas vacunados"

El presidente de la República, Francisco Sagasti, informó durante el GORE Ejecutivo que más de 80 mil trabajadores de salud ya fueron inmunizados.

“Ya hemos sobrepasado a 80 mil compatriotas vacunados en unos pocos días. Recuerdan que hace una semana decían que no se sabía si había o no vacuna, que el presidente no salía a anunciar nada”, dijo.

Asimismo, manifestó que se demoraron en confirmar la partida del primer lote porque “no estaba el acuerdo hecho”.

Cifra de inmunizados sigue creciendo

Según el Minsa (Ministerio de Salud), hasta el momento ya hay 107 mil 407 vacunados, lo que representa un 75.98 por ciento.