Ingemmet presenta plataforma “Perú en Alerta” para prevenir deslizamientos y huaicos

Ante el incremento de lluvias, huaicos y deslizamientos en diversas regiones del país, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) implementó la plataforma “Perú en Alerta”, una herramienta que permite identificar zonas de riesgo y prevenir desastres.

El sistema reúne información recopilada durante más de 26 años y utiliza datos meteorológicos para elaborar reportes técnicos sobre posibles movimientos en masa, como deslizamientos o flujos de lodo. Con esta información, se han identificado 2,184 zonas críticas a nivel nacional.

Según especialistas de Ingemmet, Lima concentra gran parte de las áreas vulnerables debido al crecimiento urbano desordenado y a la presencia de viviendas construidas sin criterios adecuados de ingeniería o planificación.

¿DÓNDE ESTÁN DISPONIBLES ESTOS REPORTES?

Los reportes elaborados por la institución están disponibles en su página web y contienen recomendaciones para que las autoridades adopten medidas de prevención y mitigación frente a estos fenómenos naturales.