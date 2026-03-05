Crisis de GNV en Lima: largas filas y conductores esperan hasta tres horas para abastecer combustible

La escasez de Gas Natural Vehicular (GNV) comienza a generar complicaciones en Lima, donde conductores de transporte público y privado realizan largas filas para abastecer sus unidades en los pocos grifos que aún cuentan con este combustible. La situación fue reportada en la avenida México, en el distrito de La Victoria, donde decenas de vehículos aguardaban su turno para recargar.

Durante un enlace en vivo, la reportera Keysy Barba explicó que varios conductores recorrieron distintos puntos de la ciudad antes de llegar al grifo que aún tenía reservas. “El día de hoy hay una gran fila de conductores que estuvieron aquí en toda la avenida México esperando su turno para poder ingresar a este grifo”, señaló. Según indicó, en estaciones ubicadas en las avenidas Bausate y Mesa y Venezuela ya no contaban con GNV.

La periodista también advirtió que la situación afecta directamente la jornada laboral de los transportistas, quienes deben esperar varias horas para abastecer. “Han estado aproximadamente de dos a tres horas aquí en este punto y esto reduce sus largas jornadas laborales y además no pueden realizar sus recorridos normales”, agregó Barba durante el reporte.

Además de la escasez, los conductores reportaron un aumento en el precio del combustible. El GNV se vende actualmente alrededor de 1.99 soles por metro cúbico, cuando antes costaba cerca de 1.49. Ante la incertidumbre sobre el abastecimiento en los próximos días, algunos transportistas señalaron que podrían suspender sus labores si no logran encontrar combustible para continuar trabajando.