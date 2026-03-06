Pucallpa: profesoras trabajan en la calle ante falta de aulas

La falta de aulas y el retraso en las obras educativas en Pucallpa obligan a las docentes a instalar carpas en plena vía pública para continuar con sus labores.

Un lamentable suceso que evidencia la precaria organización del sector educativo de nuestro país ha llevado a las docentes del Centro Educativo Inicial “Los Angelitos de Dios” a trabajar en plena vía pública.

Esta medida se tomó debido a la falta de aulas de contingencia tras el inicio de las obras de reconstrucción del plantel. Ante esta situación, las maestras instalaron una carpa con algunas mesas en el Jr. Yoque Yupanqui con el fin de continuar con sus labores educativas.

INSTALACIONES EN MAL ESTADO

Tras ello, se pudo evidenciar que las obras no presentan avances significativos, dejando en mal estado las instalaciones del centro educativo y perjudicando tanto a los docentes como a los alumnos, quienes están próximos a iniciar clases. “Acá no hay nada, mira, no hay baño, los docentes y el área administrativa están en la calle haciendo sus labores; dígame en qué acondicionamiento van a estudiar los niños”, indicó personal administrativo del colegio.

Hace apenas dos días se procedió a la demolición total de la infraestructura con el objetivo de construir nuevos ambientes; sin embargo, hasta el momento no se han instalado las aulas de contingencia que se habían prometido.

RESPONSABILIZO AL GOBIERNO REGIONAL

Asimismo, la directora de la institución responsabilizó al Gobierno Regional por contratar a constructoras que no conocen la realidad de la región. “Que no cualquier empresa constructora, porque su propuesta ha sido más barata, porque lo barato sale caro, porque no conocen la realidad, no conocen nuestro clima y sobre todo no conocen las normas de la parte educativa”, agregó.

Esta situación genera preocupación, ya que faltan pocos días para el inicio del año escolar y aún no se cuenta con espacios habilitados para recibir a los estudiantes. A ello se suma la inquietud por el material educativo, que podría deteriorarse debido a las lluvias.

PALABRA DEL GOBERNADOR

El gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini, responsabilizó a la inestabilidad política, señalando que esta estaría frenando el avance de algunas obras en la región. “Ahí estamos luchando ese tema de la inestabilidad política no nos deja avanzar, imagínate tan sólo en cuatro años voy a trabajar con 5 presidentes”, indicó.