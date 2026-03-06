Gasoducto Sur sigue paralizado tras nueve años y su ausencia se siente en plena crisis energética

El Gasoducto Sur Peruano, una de las obras energéticas más importantes proyectadas para el país, permanece paralizado desde el año 2017. La infraestructura, que buscaba transportar el gas de Camisea hacia las regiones del sur, quedó detenida tras el escándalo del caso Lava Jato que involucró a la empresa Odebrecht, líder del consorcio encargado de ejecutar el proyecto.

La obra fue adjudicada inicialmente por 7 mil millones de dólares y prometía llevar gas natural a gran parte del sur del país. Sin embargo, tras su paralización han pasado nueve años y ocho gobiernos, mientras el proyecto continúa entrampado en procesos arbitrales. El país incluso ya perdió el primer litigio y enfrenta un segundo que aún se encuentra en etapa inicial.

En medio de la actual crisis energética, el gobernador regional del Cusco señaló que contar hoy con el gasoducto habría permitido enfrentar de mejor manera el desabastecimiento de gas. En la misma línea, especialistas como Adrián Simons advierten que la falta de esta infraestructura ha dejado al país dependiendo prácticamente de una sola red de transporte de hidrocarburos.

Pese al complejo escenario legal, ProInversión ha planteado una nueva posibilidad para reactivar el proyecto. La entidad anunció que evalúa impulsar nuevamente la adjudicación del Gasoducto Sur con miras al año 2027, aunque por ahora la megaobra continúa siendo una promesa pendiente para el desarrollo energético del país.