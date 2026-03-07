Trujillo: capturan a tres sospechosos de ataque a discoteca

Una fuerte explosión registrada durante la madrugada de este sábado generó pánico entre los asistentes de la discoteca Dalí, en Trujillo, dejando al menos 50 personas heridas. El estallido ocurrió alrededor de las 3:30 a. m., cuando decenas de personas disfrutaban de una presentación musical en el local ubicado en la avenida Panamericana, en el distrito de Víctor Larco Herrera.

De acuerdo con testigos, la detonación se produjo mientras en el escenario se presentaba la orquesta Amor Rebelde. Videos grabados por asistentes muestran los momentos de desesperación, con personas corriendo en todas direcciones mientras se escuchaban gritos alertando sobre una supuesta bomba.

Tras el estallido, personal de la Policía y serenazgo acudió al lugar para auxiliar a los heridos, quienes fueron trasladados al Hospital Belén de Trujillo y al Hospital Regional Docente de Trujillo. Según informaron las autoridades médicas, entre los lesionados hay dos menores de edad y al menos cuatro pacientes permanecen en estado grave, algunos de ellos sometidos a intervenciones quirúrgicas.

CLAUSURAN DISCOTECA

Horas después del atentado, la Municipalidad Provincial de Trujillo dispuso la clausura de la discoteca Dalí mientras continúan las investigaciones. El local señaló en un comunicado que la explosión habría sido producto de un presunto acto criminal, mientras que la orquesta confirmó que todos sus integrantes se encuentran a salvo y expresó su solidaridad con las víctimas.