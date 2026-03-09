Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional para el 12 de marzo por alza de combustibles

La Confederación de Carga Pesada del Perú anunció un paro nacional indefinido que iniciará este jueves 12 de marzo, como medida de protesta frente al alza de los combustibles registrada en la última semana.

El representante del gremio, Iván Valencia, explicó que la decisión fue tomada ante la falta de convocatoria del Gobierno para sostener una reunión que permita plantear soluciones frente a la crisis energética que afecta al sector transporte.

Según detalló, en Lima y Callao aproximadamente el 20 % de los transportistas utiliza gas natural vehicular (GNV), mientras que el 80 % opera con diésel, combustible cuyo precio ha registrado un fuerte incremento en los últimos días.

“Hemos esperado toda la semana por una convocatoria y no hay nada. Nos vemos obligados a parar hasta que el Gobierno solucione el problema”, afirmó. Valencia también descartó la posibilidad de que los transportistas cambien de combustible, ya que la mayoría de camiones no cuenta con sistemas duales.

El dirigente indicó además que el precio del combustible se ha elevado considerablemente, pasando de 13.50 soles a 21 soles por galón, lo que impacta directamente en los costos operativos del transporte. “Nosotros usamos aproximadamente 180 galones por viaje a nivel de provincias y alrededor de 140 galones en recorridos locales”, precisó.

DESABASTECIMIENTO EN MERCADOS

Finalmente, advirtió que el desabastecimiento de combustible podría afectar el transporte de mercadería hacia los mercados del país. “El transporte pesado lleva todo lo que está en tu casa”, señaló, al alertar sobre posibles problemas en el abastecimiento de productos si la situación no se resuelve en los próximos días.