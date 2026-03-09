Minjus advierte sobre acaparamiento y especulación por el alza del precio de combustibles

El Ministerio de Justicia (Minjus) advirtió que el acaparamiento y la especulación en los precios de los combustibles constituyen delitos que pueden ser sancionados con penas de entre 4 y 8 años de prisión. La alerta se da en medio de la crisis de abastecimiento que afecta a distintos combustibles en el país y que ha provocado un incremento en los precios en varios grifos.

Según el vocero del sector, estas prácticas se configuran cuando empresas o comerciantes ocultan o retienen productos para provocar desabastecimiento y luego venderlos a un precio mayor, o cuando proveedores se ponen de acuerdo para elevar los costos en perjuicio de los consumidores.

LARGAS FILAS DE VEHÍCULOS

La advertencia se produce mientras en varios grifos de Lima se registran largas filas de vehículos que buscan abastecerse de gasolina ante la falta de GLP y GNV. En algunos establecimientos el precio del galón de gasolina premium alcanza entre 25 y 26 soles, mientras que en otros bordea los 18 soles, lo que ha generado mayor demanda en los puntos con precios más bajos.

Además, la crisis energética también ha impactado en el gas doméstico, donde se han reportado balones de gas vendidos hasta en 110 soles en algunos distritos. Frente a esta situación, las autoridades reiteraron que cualquier práctica de acaparamiento o concertación de precios será investigada y sancionada conforme a la ley.