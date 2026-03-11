Arequipa: transportistas protestan por alza del GLP y anuncian incremento del pasaje

Un grupo de transportistas del distrito de Cayma salió a las calles para protestar por el aumento del precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP), en medio de la crisis energética que atraviesa el país.

ALZA DE PASAJES

Durante la manifestación, los conductores anunciaron que el costo del pasaje en sus rutas se incrementará a S/1.50 como consecuencia del encarecimiento del combustible que utilizan para operar.

Los transportistas indicaron que desde la municipalidad se les habría advertido que no se permitirá el aumento de tarifas. No obstante, señalaron que la medida responde directamente al incremento del precio del GLP.

“Estamos trabajando casi a ad honorem, no nos están dando una solución. Nos hemos visto obligados debido al alza del combustible. Hay que estar buscando de grifo en grifo”, manifestó uno de los conductores durante la protesta.

Los manifestantes también pidieron a las autoridades adoptar medidas para enfrentar la crisis energética y garantizar el abastecimiento de combustible, ya que aseguran que la situación está afectando seriamente su actividad diaria.