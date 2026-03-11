Accidente en San Martín: bus con pasajeros cae a una quebrada

Un lamentable accidente ocurrió en la región de San Martín, donde un bus que se dirigía desde Pucallpa cayó a un precipicio en el sector del puente Guitari, cerca del caserío El Triunfo.

El bus trasladaba a 38 pasajeros, quienes tras el accidente salieron desesperadamente por las ventanas para ponerse a salvo. Asimismo, recibieron ayuda de ciudadanos que llegaron rápidamente a la zona del siniestro para auxiliar a los heridos.

POLICÍA Y AMBULANCIA LLEGARON AL AUXILIO

Minutos después, efectivos de la Policía Nacional del Perú y personal de ambulancia llegaron al sector para auxiliar a los heridos y trasladarlos al Hospital de Juanjuí, donde recibieron atención médica inmediata para evitar mayores complicaciones.

Asimismo, los médicos informaron que los pacientes no presentan complicaciones graves tras el accidente. “De todos solamente tenemos tres con una fractura mandibular y una torácica y unas lesiones en la parte abdominal”, indicó.

CAUSA DEL ACCIDENTE

Por otro lado, un trabajador de la empresa señaló que la causa del accidente habría sido que otro vehículo se les cruzó en el camino, lo que provocó que el bus se desviara de la vía. “La empresa se va a responsabilizar de todos los daños; el chófer dice que un auto se le cruzó en el camino; la imprudencia ha sido por parte del chófer del auto”, declaró.