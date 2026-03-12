Satipo: brutal golpiza termina con la muerte de un joven

Un nuevo caso de violencia conmociona a la región Junín. Un joven de 33 años murió luego de ser brutalmente atacado en la vía pública en el distrito de Mazamari, provincia de Satipo, hecho que quedó registrado por cámaras de seguridad y ha generado indignación entre los vecinos.

Violenta agresión en plena vía pública

El ataque ocurrió alrededor de las 3:40 de la madrugada del último domingo en la intersección de las avenidas Las Malvinas y José Carlos Mariátegui, en el distrito de Mazamari. Según las imágenes captadas por una cámara de seguridad, un sujeto comenzó a agredir violentamente a la víctima, propinándole golpes, escupitajos y reiteradas patadas mientras se encontraba en la vía pública.

La víctima fue identificada como Cristian Robert Acuña Véliz, de 33 años. Tras el brutal ataque, vecinos alertaron a efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes acudieron al lugar luego de recibir una llamada de emergencia. Los agentes lograron intervenir al presunto agresor, identificado como Cristhian Alexander Medrano Quispe, de 28 años.

Acuña Véliz fue trasladado inicialmente al centro de salud de Mazamari; sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones, fue referido al hospital Manuel Higa Arakaki de Satipo, donde ingresó en estado de coma.

Víctima falleció tras permanecer en coma

Pese a los esfuerzos médicos, el joven falleció horas después sin recuperar la conciencia. Su tía relató el dramático momento que vivió al verlo en el hospital. “Yo fui al hospital donde lo encontré a mi sobrino en estado de shock, en estado vegetal; hasta el momento no abrió los ojitos y se fue lentamente”, declaró con profundo dolor.

Actualmente, el presunto agresor permanece bajo custodia policial y deberá enfrentar una audiencia donde se determinará su situación legal. Mientras tanto, familiares y amigos de la víctima realizaron una movilización en las calles de Mazamari para exigir justicia y una sanción ejemplar por la muerte de Cristian Robert Acuña Véliz.