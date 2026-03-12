Huaraz: Detienen a hombre acusado de abuso sexual contra menor

Un hecho de abuso ha causado conmoción en Huaraz, exactamente en el centro poblado de Topia, lo que ha llevado a que los familiares y vecinos de la zona salgan a protestar en señal de indignación.

El acusado de este lamentable hecho responde al nombre de Víctor Raúl Montoro Minaya (44), quien era vecino de la familia del adolescente al que ahora se le acusa de haber violado.

El hombre fue detenido por agentes de la Policía Nacional del Perú para que responda por las acusaciones que se le imputan. Asimismo, la familia del menor exige justicia ante este abuso que le ha causado graves daños.

PADRES PIDEN JUSTICIA

La madre del menor de 15 años indicó que el acusado habría engañado al adolescente para que ingresara a su departamento, donde posteriormente se habría cometido el acto denunciado. “Mi hijo ha sido víctima de un ataque de violación por parte de mi vecino, que ha hecho entrar a mi hijo a su casa y ha abusado de él”, indicó la madre del menor.

Asimismo, indicó que, luego de lo ocurrido, el menor se comunicó con sus padres para pedir ayuda e informarles sobre el abuso que habría sufrido por parte de esta persona. “Mi hijo me llamó, me dijo: ‘Mamá, me ha pasado esto, ayúdame’, y luego ha llamado a mi esposo y él ha sido quien ha ido para allá; mi vecino ha aprovechado que nosotros le tenemos confianza”, agregó.

HOMBRE FUE DETENIDO

Por otro lado, según lo informado por un coronel de la Policía Nacional, tras la denuncia, el hombre fue detenido y el caso fue derivado a la División de Investigación Criminal de Huaraz para continuar con las investigaciones. “Esta persona ya está capturada y vamos a reunir todos los elementos suficientes que nos permitan entregarle al señor fiscal para la acusación correspondiente”, declaró.

Por otro lado, los familiares del menor esperan que el acusado no recupere su libertad, luego de que el Poder Judicial dictara nueve meses de prisión preventiva en su contra.