Escasez de gas obliga a familias a cocinar con leña y carbón en Tarapoto

Tras la escasez de gas en todo el territorio nacional, en la provincia de Tarapoto muchos ciudadanos han optado por cocinar utilizando otros recursos como la leña, debido a que aún no se encuentra una solución adecuada y necesitan economizar frente a la crisis.

Por eso vecinos del jirón Comandante Chirinos en el barrio El Comercio han decidido poner a la venta este recurso para que así la población se pueda abastecer y seguir cocinando sin la necesidad de ocupar el gas.

SE INCREMENTA VENTA DE LEÑA

Comerciantes de la zona indicaron que en la última semana se ha incrementado la venta de leña y carbón, llegando incluso a duplicar sus ventas diarias. “Mire, antes nosotros teníamos una venta de más o menos 5 tercios diarios; ahora se vende 10 a 12 tercios a los clientes que pasan normalmente”. Indicó la vendedora de la zona.

Asimismo, señalan que muchas madres de familia optan por utilizar leña para cocinar, ya que resulta más económico que comprar un balón de gas. “Que para ellos ya no es accesible comprar un balón de gas, ya que su precio está 58 soles, entonces si llevas un tercio de leña que está 30 soles o 35 soles, les conviene más”, agregó.

PRECIO DE LA LEÑA

Por otro lado, indicaron que el precio de la leña varía según su calidad, lo que también influye en su rendimiento al momento de cocinar. En ese sentido, señalaron que la leña blanca tiene un precio aproximado de 30 soles, mientras que la leña roja se vende alrededor de 35 soles.