Rescate en Áncash: Salvan a turista estadounidense en la montaña

Una emergencia en alta montaña alertó a las autoridades y a los equipos de rescate en la región de Áncash, lo que motivó su rápida movilización hacia la zona del incidente.

Un joven montañista de nacionalidad estadounidense que responde al nombre de Ryan Erickson (19), tuvo que ser auxiliado tras presentar graves problemas de salud mientras se encontraba en la zona de Rapucolta, en la Cordillera Blanca.

El joven logró comunicarse para pedir ayuda mediante una llamada realizada desde su celular satelital, lo que permitió que las autoridades de la zona se movilizaran rápidamente para iniciar su rescate.

RESCATISTAS LLEGARON A TIEMPO

Asimismo, las autoridades indicaron que el joven fue encontrado en estado estable, aunque presentaba algunas complicaciones de salud. “Sabemos que estaba con principios de hipotermia; al parecer tenía una lesión leve, pero el tema era que tenía principios de hipotermia”, indicó agente policial.

Una de las medidas clave que utilizó el joven fue comunicarse mediante su teléfono satelital, lo que permitió que la búsqueda fuera más rápida y efectiva por parte de los equipos de rescate. “El turista parece que tenía un teléfono satelital y por ese medio se estaba comunicando porque en esa zona no hay señal”, agregó.

OPERATIVO DE BÚSQUEDA

Tras recibir la alerta, se activó un operativo de búsqueda y, luego de varias horas de trabajo, los rescatistas lograron ubicar al joven cerca de la 1 de la madrugada. “Cuando nosotros recibimos una alerta de la Central de Operaciones de Lima, convocamos al personal de Alta Montaña y de Rescate y empezamos la búsqueda”, declaró el agente policial.

Por otro lado, una de las principales dificultades para evacuarlo hacia un centro de salud se debió a los deslizamientos registrados en el sector. “El huaico hizo que quedara atrapado el contingente que habíamos enviado inicialmente; se comunicaron con nosotros, enviamos más personal para el apoyo”, manifestó.