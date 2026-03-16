Excanciller critica zanja en frontera entre Chile y Perú y pide priorizar integración regional

El exministro de Relaciones Exteriores del Perú, Miguel Ángel Rodríguez Mackay, cuestionó la decisión del gobierno de Chile de construir una zanja en la zona fronteriza con Perú, medida que forma parte de un plan para reforzar el control migratorio.

Durante una entrevista televisiva, el excanciller sostuvo que este tipo de iniciativas llegan “a destiempo” y consideró que levantar zanjas o muros no contribuye a la integración entre países vecinos. A su juicio, la política exterior de los países de la región debería enfocarse en coordinar estrategias conjuntas para afrontar los desafíos migratorios.

RETORNO DE INMIGRANTES A SUS PAÍSES DE ORIGEN

Rodríguez Mackay indicó que el enfoque debería centrarse en promover una política internacional que facilite el retorno de migrantes a sus países de origen cuando las condiciones lo permitan. En ese sentido, señaló que las relaciones entre los países sudamericanos deben fortalecerse mediante cooperación y diálogo.

Asimismo, advirtió que medidas como la construcción de zanjas podrían enviar un mensaje contrario al espíritu de integración regional. El excanciller remarcó que Perú y Chile comparten una relación histórica que debe orientarse hacia el desarrollo conjunto y la construcción de una “frontera viva” que promueva el intercambio y la cooperación entre ambos países.