Explosión en minimarket de Trujillo casi alcanza a escolares en pleno centro histórico

Un atentado con explosivos se registró en un minimarket del centro histórico de Trujillo, a solo cuatro cuadras de la plaza mayor. El hecho ocurrió en horas de la mañana, cuando la zona es transitada por escolares y familias.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que un sujeto deja el artefacto y huye en una motocicleta. Minutos antes de la detonación, dos escolares se encontraban cerca y lograron alejarse tras percatarse del peligro.

La explosión generó pánico en la zona, especialmente porque en los alrededores hay al menos tres colegios. Vecinos y comerciantes expresaron su preocupación por la seguridad en una de las áreas más concurridas de la ciudad.

Según reportes, el ataque estaría vinculado a casos de extorsión que afectan a negocios del centro histórico. En meses anteriores, ya se habían detectado varios indicios de cobros ilegales en la zona.

A pesar de la cercanía de unidades policiales como la Policía Nacional del Perú, los delincuentes continúan operando, lo que incrementa el temor entre la población. Afortunadamente, no se registraron heridos, aunque el hecho fue calificado como un “milagro”.