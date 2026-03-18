Realizan diligencias en hospital Heysen por proceso de contratación de servicios de alimentos

La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque ejecutó diligencias en el hospital Luis Heysen Inchaustegui, como parte de una investigación por presuntas irregularidades en el proceso de contratación del servicio de alimentación. El caso surge tras la difusión de información que pone en duda la transparencia en la adjudicación de estos servicios.

La fiscal Karin Nina Quispe Gil lideró la intervención, acompañada por representantes del Ministerio Público y agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor). Durante la jornada, el equipo ingresó al establecimiento de EsSalud para recopilar documentos, revisar expedientes y reunir evidencias que permitan esclarecer los hechos.

Las investigaciones se iniciaron luego de un reportaje televisivo que reveló posibles favorecimientos en contratos de alimentación vinculados a familiares de Brunella Horna, esposa del político Richard Acuña. De acuerdo con la denuncia, los montos de estas adjudicaciones superarían los dos millones de soles, lo que ha generado cuestionamientos sobre su legalidad.

PROCESO ADMINISTRATIVO

Ante este escenario, EsSalud informó que ha dispuesto el inicio de un proceso administrativo interno para determinar responsabilidades entre los funcionarios involucrados. En tanto, la Fiscalía continuará con las diligencias en otros establecimientos, como el hospital Almanzor Aguinaga, con el fin de determinar si existieron delitos y sancionar a los responsables.