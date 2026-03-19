Nueva Carretera Central seguirá en marcha tras acuerdo con PMO Vías

El proyecto de la Nueva Carretera Central continuará su ejecución luego de que el Ministerio de Transportes confirmara un nuevo acuerdo con el consorcio PMO Vías. La iniciativa había generado incertidumbre tras la cancelación previa del convenio.

Durante su presentación en el Congreso, el ministro de Transportes, Aldo Vásquez, señaló que la resolución del contrato quedó sin efecto. Con ello, se garantiza la continuidad de esta importante obra de infraestructura.

El titular del sector aseguró que el proyecto cuenta con viabilidad técnica y presupuesto asignado. Además, indicó que se buscará iniciar su ejecución antes de que finalice el actual gobierno.

En ese sentido, se informó que ya existen 600 millones de soles destinados para el primer tramo. Asimismo, se suscribió un acta que asegura la asistencia técnica bajo mayores controles de integridad.

No obstante, aún no hay plazos definidos, ya que se viene elaborando una adenda al convenio. Este proceso podría generar un ligero retraso en el inicio de la obra, considerada clave para la conexión entre Lima y el centro del país.