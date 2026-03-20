Presidente José Balcázar anuncia bonos para choferes víctimas de ataques criminales

El presidente de la República, José Balcázar, anunció la entrega de bonos económicos para transportistas que han sido víctimas de ataques criminales, en medio de la creciente ola de violencia que afecta al sector. La medida fue dada a conocer durante una entrevista con Exitosa, donde detalló que busca apoyar a los choferes perjudicados por extorsiones y atentados.

En la misma entrevista, el mandatario se refirió a la salida de Denisse Miralles, quien dejó el cargo horas antes de acudir al Congreso para solicitar el voto de confianza. Según explicó, su renuncia fue solicitada en un contexto político complejo, sin brindar mayores detalles sobre los motivos.

Asimismo, Balcázar habló sobre su estado de salud, asegurando que presenta una mejoría progresiva. También se pronunció sobre la situación del ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro, quien enfrenta una acusación de agresión sexual. El jefe de Estado indicó que aún no ha tomado una decisión respecto a su continuidad en el cargo.

Finalmente, el presidente señaló que el nuevo Gabinete liderado por Arroyo tiene un plazo de un mes para solicitar el voto de confianza ante el Congreso, aunque no descartó que este proceso pueda realizarse después de las elecciones generales.